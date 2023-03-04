اليوم: أمطار متفرقة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم السبت 4 مارس 2023، بأمطار متفرقة ومحلية تتواصل هذا اليوم بالشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و21 ببقية المناطق.

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