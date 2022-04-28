اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية

يتواصل اليوم الخميس، هبوب الرياح القوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومن المنتظر ان تتجاوز سرعتها مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج شرق البلاد ومتموج بالشمال.

يكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 25 و31 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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