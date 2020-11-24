اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في ارتفاع طفيف

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، بأمطار متفرقة ورعدية تتواصل بالمناطق الساحلية الشرقية ومحليا الشمال وتكون احيانا غزيرة بالجنوب الشرقي صباحا، ويكون هناك صحو منتظر خلال الليلة القادمة و أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي الشرقي، متموج بالشمال.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات كما تصل إلى 21 بالجنوب الغربي.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس