اليوم: أمطار متفرقة ورعدية مع إمكانية تساقط البرد

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الاثنين 22 أوت 2022، بعض التغييرات حيث ستظهر سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية ترافقها أمطار متفرقة ورعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بخليج قابس.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و39 ببقية الجهات.

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