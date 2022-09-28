اليوم: أمطار متفرقة ورعدية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة ورعدية تبقى ممكنة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون محليا غزيرة مع سحب عابرة ببقية الجهات .

الجديد في طقس اليوم هو تقلص في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 27 و31 ببقية الجهات كما تصل إلى 33 بالبرمة وبرج الخضراء.

كلمات البحث :أمطار;تونس;طقس