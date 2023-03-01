اليوم: أمطار متفرقة ورعدية مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأجواء مغيمة جزئيا الى كثيفة السحب بأقصى الشمال مع أمطار متفرقة ورعدية ثم تشمل بعض معتمديات الوسط اخر النهار مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة بالشمال وتكون في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 17 و22 ببقية المناطق.

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