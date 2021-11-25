اليوم: أمطار متفرقة وغزيرة في الصباح ببعض المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، باضطرابات جوية، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية من حين لآخر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، هذا وتكون محليا غزيرة في الصباح ببعض المناطق.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و21 درجة، في حدود 13 بالمرتفعات، وتصل محليا إلى 23 بأقصى الجنوب الشرقي.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ليلا.

كلمات البحث :أمطار;طقس;مناطق