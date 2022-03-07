اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية

سيشهد الطقس في الصباح صحوا نسبيا ومن ثم تغييرات في فترة ما بعد الظهر، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية منتظرة بالشمال والوسط وتشمل الجنوب الشرقي ليلا.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط وبين 16 و21 درجة بالجنوب وتصل إلى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.

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