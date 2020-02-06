اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع رياح قوية



يكون طقس اليوم الخميس 06 فيفري 2020، محليا كثيف السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر محليا شديد الهيجان فهائج بالشمال وبخليج الحمامات و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 9 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة بالجنوب.

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