اليوم: أمطار متوقعة بهذه الولايات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض التغييرات مع مؤشر تكونات رعدية ترافقها امطار بالمناطق الغربية للبلاد ومن ثم تشمل الوسط الشرقي تدريجيا مع تساقط البرد بأماكن محدودة اي في مرحلة أولى ولايات باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد ومن ثم زغوان، القيروان، سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس.

تكون الرياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وبجهة الساحل حيث تتراوح القصوى بين 30 و38 درجة وتكون بين 38 و45 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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