اليوم: أمطار متوقعة مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم السبت، بتغييرات منتظرة وأجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار ضعيفة ومحلية.

أبرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 90 كلمس في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا منتظرا بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة وتكون بين 22 و29 ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس