اليوم: أمطار مع إمكانية تساقط البرد ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

تتواصل اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، مؤشرات الغيث النافع، حيث من المتوقع تكوّن خلايا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية، ومن المنتظر أن تصل إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية.

انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط، تكون بين 23 و29 ببقية الجهات وتصل الى 35 بأقصى الجنوب الشرقي.

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