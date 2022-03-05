اليوم: أمطار مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم السبت، بمؤشرات الغيث النافع من حين لآخر بالشمال و الوسط و محليا الجنوب، تكتسي مؤقتا صبغة رعدية.

من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا بالشمال والوسط خاصة حيث تتراوح القصوى هناك بين 11 و 15 درجة و لا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 15 و20 درجة بالجنوب و تصل إلى 22 درجة بالجنوب الغربي.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

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