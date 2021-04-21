اليوم: أمطار مُتوقعة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

تتميز انطلاقة نهار اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، بظهور ضباب محلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وتتواصل الحرارة بعد تقشعه في نسقها التصاعدي خلال هذا اليوم لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 28 و34 ببقية مناطق البلاد.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل بعد الظهر حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالشمال الغربي مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية.

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