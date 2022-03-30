اليوم: أمطار والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بعودة مؤشرات الغيث النافع مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية متوقعة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل، بالمرتفعات والجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 15 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 26 و32 ببقية الجهات وتصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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