اليوم: أمطار وحرارة منخفضة مع رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س

مازالت الأجواء الشتوية تميز حالة طقس اليوم السبت، في الشمال و محليا الوسط حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية وطقس قليل السحب ببقية الجهات.

كما يتواصل هبوب رياح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات و تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق و البحر شديد الهيجان مع أمواج عاتية بالشمال وهائج ببقية السواحل وأما درجات الحرارة فإنها منخفضة بالشمال و المرتفعات حيث تتراوح هناك بين 08 و 13 درجة، وتكون بين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.

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