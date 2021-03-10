اليوم: أول أيام الحسوم



من المنتظر أن تضعف التقلبات الجوية خلال اليوم الأربعاء، مع إمكانية تهاطل بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الغربية، وببقية المناطق سحب أحيانا كثيفة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 10 بالمرتفعات، وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات وتصل الى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.

يمثل اليوم 10 مارس دخول الحسوم استنادا للتقويم الفلاحي وهي فترة تدوم 7 ايام تمتاز بهبوب الرياح القوية وفق تجارب الأجداد ويقال انه يتم فيها الحسم بين الفترات الباردة والدافئة.

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