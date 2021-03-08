اليوم: إستئناف العمل بالتوقيت الإداري العادي

يُستأنف انطلاقا من اليوم الاثنين 8 مارس 2021، العمل الإداري العادي وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 .

ويكون ذلك على النحو التالي:

-من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (8:30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30)

ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)

-يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)

ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)

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