اليوم: إستئناف العمل بالتوقيت الإداري العادي

يُستأنف انطلاقا من اليوم الاثنين 8 مارس 2021، العمل الإداري العادي وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 .
ويكون ذلك على النحو التالي:
-من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (8:30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30)
ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)
-يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)
ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)
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