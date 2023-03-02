اليوم: إضراب عام في النقل الحديدي

يُنفذ أعوان السكك الحديدية اليوم الخميس 02 مارس 2023، بدعوة من النقابة الخصوصية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية، إضرابا عن العمل يتواصل إلى الساعة منتصف الليل من نهار اليوم.

من جهته، أبرز الكاتب العام لنقابة السكك الحديدية نجيب الجلاصي، أن الإضراب سيشمل نقل البضائع والمسافرين و الخطوط البعيدة والأحواز.

واوضح الجلاصي أن سبب هذا الاضراب الرئيسي هو تراجع سلطة الاشراف عن الاتفاقيات السابقة الممضاة منذ2017، مشيرا الى انه من بين مطالب الاعوان تلك المتعلقة بالسلم الوظيفي وبتسوية وضعية اصحاب الشهائد العليا بالاضافة الى الترقيات.

وكانت نقابة السكك الحديدية قد أكدت في بلاغ لها، عدم الشرعية القانونية للتسخير لأنها « لا يستجيب إلى الضوابط القانونية » .

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