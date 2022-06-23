إنطلاق إختبارات مناظرة «السيزيام»

ينطلق اليوم الخميس 23 جوان 2022، 57367 تلميذا في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام » 56 بالمائة منهم من الإناث.

وستتواصل المناظرة أيام 23 و24 و25 جوان 2022 بـ 297 مركز امتحان في كامل الجمهورية على أن يتم اعلان النتائج يوم 8 جويلية المقبل.

ويتناظر المترشحون على 3400 مقعدا.

وقد أعطى وزير التربية فتحي السلاوتي شارة انطلاق امتحانات السيزيام من المدرسة الإعدادية 2 مارس 1934 برادس، داعيا الاولياء الى تخفيف الضغط عن أبنائهم.

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