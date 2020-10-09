اليوم: إيقاف الدروس لساعة بجميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية

تتوقف الدروس اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، لمدة ساعة بجميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا الى حدود منتصف النهار، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي.

وتحمل هذه الخطوة رسالة رمزية لوزارة التربية تطالبها فيها بتوفير كافة مستلزمات الحماية من فيروس كورونا وضمان توفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة داخل الفضاء المدرسي لسير الدروس بشكل عادي.

واعتبر الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في ندوة صحفية عقدها يوم أمس الخميس، أن وزارة التربية لم تحترم التزاماتها تجاه الإطار التربوي في مجابهة جائحة كورونا من حيث تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم قيامها بتعقيم أي مؤسسة تربوية مع غياب آلات قيس الحرارة وعدم توفير جال التعقيم .

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