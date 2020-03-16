اليوم: جلسة طارئة لرؤساء الكتل البرلمانية

تُعقد اليوم الاثنين 16 مارس 2020 بداية من الساعة 11 صباحا، جلسة طارئة لرؤساء الكتل البرلمانية للاطلاع على التطورات المتعلّقة بفيروس كورونا، بدعوة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

كما دعا رئيس مجلس نواب الشعب الى انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غدٍ الثلاثاء 17 مارس 2020 وسيتمّ خلال الجلسة الاستماع إلى بيان حكومي سيقدّمهُ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة حول الوضع العام في البلاد والتطورات المسجّلة وما تستوجبهُ من إجراءات أو قرارات عاجلة.

ويهدف الاجتماعان إلى تأمين تفاعل مجلس نواب الشعب مع آخر المستجدّات وإلى تفعيل مبدأ التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة في هذا الظرف الصعب ودراسة الطلبات أو المقترحات التشريعيّة الممكنة والعاجلة التي قد يحتاجها الظرف الوطني والإقليمي والدولي الراهن.

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