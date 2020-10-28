اليوم: ارتفاع طفيف في الحرارة

اخر تحديث : 28/10/2020

طقس سحب
سيشهد طقس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، تحسنا تدريجيا خلال الساعات القادمة، مع أمطار محليا رعدية ممكنة صباحا بأقصى الشمال وفترات مشمسة تتخللها سحب عابرة ببقية الجهات.
يكون هناك ارتفاع طفيف في الحرارة و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 16 بالمرتفعات، وبين 21 و25 جنوب البلاد.
كما يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج بخليج قابس.


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