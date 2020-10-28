اليوم: ارتفاع طفيف في الحرارة



سيشهد طقس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، تحسنا تدريجيا خلال الساعات القادمة، مع أمطار محليا رعدية ممكنة صباحا بأقصى الشمال وفترات مشمسة تتخللها سحب عابرة ببقية الجهات.

يكون هناك ارتفاع طفيف في الحرارة و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 16 بالمرتفعات، وبين 21 و25 جنوب البلاد.

كما يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج بخليج قابس.

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