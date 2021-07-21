اليوم: ارتفاع طفيف في الحرارة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 21/07/2021

طقس حرارة

يتواصل اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021، استقرار أغلب العناصر الجوية ، حيث تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.
ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي.


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