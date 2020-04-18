اليوم: ارتفاع في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر

اخر تحديث : 18/04/2020

طقس حرارة

يكون طقس اليوم السبت 18 أفريل 2020، مغشى بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية والشمال مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الامطار.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد ثم تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات و بين 30 و35 درجة ببقية الجهات.


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