اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

يكون طقس اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات،أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل ثم مضطرب بخليج الحمامات.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :حرارة;طقس