اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

اخر تحديث : 29/01/2020

طقس حرارة

يكون طقس اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات،أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل ثم مضطرب بخليج الحمامات.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.


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