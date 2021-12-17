اليوم: استقرار جُلّ العناصر الجوية

تتواصل اليوم الجمعة، مؤشرات الاستقرار في جل العناصر الجوية، حيث تتميز الفترات الصباحية بأجواء باردة خاصة في المناطق الغربية والحرارة هناك مجاورة لصفر درجة، هذا بالإضافة إلى ضباب كثيف خاصة بالشمال الغربي يساهم في تدنّي الرؤية الأفقية .

وتكون السحب عابرة بأغلب الجهات وأكثر كثافة بالشمال و السواحل الشرقية مع أمطار ضعيفة بين الحين والآخر.

تكون الريح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، مع تسجيل ارتفاع طفيف منتظر في درجات الحرارة و القصوى تتراوح بين 11 و 17 درجة.

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