اليوم: استنطاق السيّد الفرجاني

أكدّ مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، رشدي بن رمضان، أنّه سيتم اليوم الأربعاء 1 مارس2023 استنطاق القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني، بعد الاحتفاظ به من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني في إطار التحقيقات الجارية في قضية « انستالينغو ».

وكانت المحامية وفاء الشاذلي قد أكدت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن قضية « انستالينغو » خطيرة وتتكون من شبكة دولية لضرب أمن البلد، لم يقع العمل فيها بالجديّة المطلوبة لتقاعس وتواطؤ خطيريْن »، حسب تعبيرها.

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