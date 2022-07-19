اليوم: استنطاق الغنوشي في قضية جمعية «نماء تونس»

من المنتظر أن يتولّى قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية « نماء تونس » اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث راشد الغنوشي.

من جهته، نفى سمير ديلو محامي الغنوشي في تصريح لـ »عربي21″ أي صلة بين موكله وجمعية « نماء تونس »، مضيفا: « ليست للغنوشي أي علاقة بهذه الجمعية، فهو ليس مؤسسا، ولا عضوا، وملا متبرعا ».

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن « وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.

وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد أذنت يوم 5 جويلية 2022 للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بـ تجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي.

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