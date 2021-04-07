اليوم: الإعلان عن قرارات جديدة لكبح انتشار كورونا



أعلنت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جليلة بن خليل يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، أن اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعها للاعلان عن جملة من الاجراءات في اطار كبح انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس.

وبينت جليلة بن خليل في تصريح لقناة نسمة بأن اللجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح، مؤكدة أن اعلان الحجر الصحي الشامل ليس من مهام اللجنة العلمية .

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