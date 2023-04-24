اليوم: الاتحاد الأوروبي يُناقش مسألة المساعدات العاجلة لتونس

يُناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الإثنين، مسألة المساعدات العاجلة لتونس في ظل تدفق المهاجرين غير النظاميين.

ويدرس الاتحاد الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس، بضغوط من بعض الدول الأعضاء، تتقدمها إيطاليا وفرنسا، بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام.

وتأمل إيطاليا أن يكون هناك تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي، بأي شكل، لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها، حيث قدرت أعداد من وصلوا السواحل الإيطالية العام الجاري بأكثر من 30 ألفا.

وقال أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن « الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس ». وأضاف تاياني لوسائل الإعلام الإيطالية: « لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا » .

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