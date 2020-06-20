اليوم: الانقلاب الصيفي… أطول نهار وأقصر ليل في السنة

يُعدّ اليوم السبت 20 جوان 2020، تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وفي هذا اليوم تكون مدة النهار هي الأطول مقابل أقصر ليل في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أقصى إرتفاع لها عند الزوال على غرار مدينة تونس التي سيبلغ إرتفاع الشمس فيها 76.63 درجة.

أما بالنسبة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية، فاليوم 20 جوان 2020 هو تاريخ الإنقلاب الشتوي حيث يكون اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا في كامل السنة.

ويحدث الإنقلاب الصيفي تحديدا السبت 20 جوان 2020 عند الساعة العاشرة مساء و43 دقيقة بالتوقيت المحلي.

ولمحاكاة وضع الشمس يوم الإنقلاب الصيفي والأيام القادمة يُمكن استعمال تطبيقة تحديد القبلة على الرابط التالي.

https://www.meteo.tn/fr/direction-mecque

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