اليوم: البحارة يستأنفون عمليات البحث عن مفقودي حادثة غرق مركب في جرجيس

من المنتظر أن يستأنف اليوم الاثنين، البحارة عمليات البحث على مفقودي حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية والقيام بتمشيط بحري وبري وذلك بخرجة بحرية صباح اليوم خاصة بعد انتشال جثة يوم أمس من بين ضحايا المركب بنفس الموقع الذي تم العثور به على 6 جثث اثناء خرجة سابقة للبحارة.

ودعا شمس الدين بوراسين رئيس جمعية البحار في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الى ان تكون الخرجة البحرية مقتصرة على البحارة حتى تنكب بقية مكونات المجتمع المدني من الذين تجندوا للبحث في خرجات سابقة على امور اخرى.

وللتذكير فقد أقرت الهيئة الادارية المحلية للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس لدى اجتماعها مساء الأحد، إضرابا عاما محليا يوم غدٍ الثلاثاء بجرجيس كمحطة اولى سيسعى بعدها الاتحاد بكل الوسائل إلى الضغط على الحكومة من اجل الحقيقة .

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