اليوم: البرلمان يتداول ثانية في قانون المحكمة الدستورية بعد ردّه من الرئيس

صوت نواب مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لليوم بموافقة 116 نائبا ورفض 9 نواب واحتفاظ نائبين.

وقد تقرر حذف النقطة الثانية من جدول الأعمال والمتعلق بالنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.عدد 41/2019.

وسيتم اليوم التداول ثانية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية .

ويجب على البرلمان في القراءة الثانية للقانون أن يصادق عليه بثلاثة أخماس أعضائه و في صورة لم يتم ذلك فان التعديلات المدخلة على القانون ستسقط .

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