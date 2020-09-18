اليوم الجمعة هو مفتتح شهر صفر 1442 هجري

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غدًا: مفتتح شهر رجب 1441 هجري أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...

غدا الأربعاء: مفتتح شهر شعبان 1441 هجري أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء 25 مارس الجاري، ...

غدًا الجمعة: مفتتح شهر جمادى الأولى أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم الخميس، أن يوم غـد الجمعة 27 ديسمبر 201 ...

اليوم الجمعة: الفاتح من شهر رجب 1440 هجري أعلن مفتي الجمهورية "عثمان البطيخ" أن اليوم الجمعة 08 مارس 2019 هو مفتتح شهر رجب 1440 هجري ...