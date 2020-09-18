اليوم الجمعة هو مفتتح شهر صفر 1442 هجري

اخر تحديث : 18/09/2020
من قبل | نشرت في : تونس

شهر صفر

أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له، أن اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، هو مفتتح شهر صفر 1442.


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