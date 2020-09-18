اليوم الجمعة هو مفتتح شهر صفر 1442 هجري

أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له، أن اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، هو مفتتح شهر صفر 1442.
كلمات البحث :الجمعة;شهر صفر
أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...
أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء 25 مارس الجاري، ...
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم الخميس، أن يوم غـد الجمعة 27 ديسمبر 201 ...
أعلن مفتي الجمهورية "عثمان البطيخ" أن اليوم الجمعة 08 مارس 2019 هو مفتتح شهر رجب 1440 هجري ...
أعلن مفتي الجمهوريــة التونسية في بلاغ له صباح اليوم الثلاثاء، أن اليوم الثلاثاء 05 فيفري 20 ...
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