اليوم الجمعة: يوم غضب وطني للمعلمين

تنفذ الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 16 جوان 2023، يوم غضب يشارك فيه حضوريا المدرسون من كل الجهات وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 9 ماي الماضي.

وكان توفيق الشابي الكاتب العام المساعد بالجامعة، قد أكد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تنفيذ هذا اليوم يأتي نتيجة تعطل المفاوضات مع وزارة التربية منذ تاريخ 3 ماي الماضي بسبب ما أسماه تنكرا منها لاتفاقيات سابقة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع، وفق تصريحه.

ويأتي تنظيم يوم الغضب على المستوى الوطني في سياق تحركات عدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي على غرار حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث.

كما يأتي إثر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الولايات انطلقت من 23 واستمرت إلى غاية 30 من شهر ماي الماضي.

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