اليوم: الحرارة أعلى من المعدلات العادية

تتواصل العوامل الجوية اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الفارطة.

تكون الحرارة أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وتكون بين 37 و41 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بأقصى الشمال الغربي، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة سرات.

أجواء مشمسة تتخللها سحب قليلة.

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