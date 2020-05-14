اليوم: الحرارة تصل إلى أرقام قياسية مع ظهور الشهيلي

من المنتظر اليوم الخميس 22 ماي 2020، تواصل توغل الكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة اكثر في بلادنا مما سينجر عنه صعود الحرارة إلى مستوى الأرقام القياسية لهذه الفترة بالوسط والجنوب.

ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 39 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، وتكون اقل بالشمال حيث يُتوقع أن تكون القيم الحرارية بين 33 و38 درجة.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات تتواصل خلال هذا اليوم.

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