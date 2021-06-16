اليوم: الحرارة تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، الأجواء صيفية، حيث تكون الحرارة أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 28 و33 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد.

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