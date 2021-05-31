اليوم: الحرارة تصل إلى 41 درجة

يتميز طقس اليوم الاثنين 31 ماي 2021، بتواصل درجات الحرارة في المستويات نفسها التي ميزت الأيام الفارطة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 32 و37 ببقية الجهات وتصل الى 41 بأقصى الجنوب.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة، مع فترات مشمسة ببقية الجهات تتخللها بعض السحب.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

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