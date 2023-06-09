اليوم: الحرارة تصل إلى 42 درجة

يتميز طقس اليوم الخميس، بارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالشمال، بين 35 و39 ببقية الجهات كما تصل إلى 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار متفرقة وتكون لها صبغة رعدية اثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية.

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