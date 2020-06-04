اليوم: الحرارة تصل إلى 44 درجة وأمطار غزيرة متوقعة ليلاً

يتميز طقس اليوم الخميس 4 جوان 2020، بارتفاع الحرارة، حيث من المتوقع صعودها إلى مستوى 41/36 درجة، تصل إلى 44 بالجنوب مع هبوب رياح الشهيلي وتكون اقل بالمناطق الساحلية وتتراوح بين 29 و34 درجة.

وستساهم طاقة الرفع الحراري في تكون خلايا رعدية نشطة بالمناطق الغربية بعد الظهر تُرافقها امطار وبرد بأماكن محدودة، وتتفرع لتشمل بعض الولايات الشرقية للشمال والوسط اخر النهار وأثناء الليل، هذا ومن المتوقع ان تكون الأمطار مؤقتا غزيرة ليلا شمال البلاد.

وتتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، مع تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري تكون سارية المفعول بعد الظهر والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس