اليوم: الحرارة تنخفض إلى 8 درجات بالمرتفعات

يشهد طقس اليوم الأحد، تقلبات جوية منتظرة وامطار متفرقة ورعدية بأغلب الجهات وتكون احيانا غزيرة بالسواحل الشمالية، بالوسط الشرقي ومحليا الجنوب الشرقي مع تساقط البرد باماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

انخفاض ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و18 درجة بالشمال والوسط، في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 19 و25 بالجنوب كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء.

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