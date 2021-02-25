اليوم: الحرارة في ارتفاع مع رياح معتدلة

يتميز طقس اليوم الخميس 25 فيفري 2021، بضباب بالشمال و الجهات الشرقية خلال الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب بالشمال والوسط ومغيمة جزئيا بالجنوب.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بأقصى الشمال الغربي ومحليا الجنوب بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة سرات وبخليج قابس.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة.

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