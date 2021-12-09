اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، بعودة الأجواء الشتوية مع أمطار متفرقة تكتسي احيانا صبغة رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا غزيرة بأقصى الشمال اي ببنزرت، طبرقة ونفزة مع سحب عابرة ببقية الجهات .

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 15 و19 ببقية المناطق.

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