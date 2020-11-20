اليوم: الحرارة في انخفاض مع رياح قوية وأمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، بصحو نسبي متوقع في الساعات الأولى للنهار يخفي في طياته مجموعة من التغييرات.

ويكون هناك ضباب محلي بالجنوب الشرقي في الصباح، مع خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالشمال والمناطق الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومن ثم تشمل بقية الجهات ليلا مع إمكانية تساقط محلي للبرد.

أبرز العناصر الجوية اليوم هو شدة الرياح بالشمال والوسط حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحل طبرقة،نفزة، بنزرت، تونس، نابل، سوسة، المنستير والمهدية حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

وتكون الحرارة في انخفاض نسبي و تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالمناطق الغربية وبين 18 و23 شرق البلاد.

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