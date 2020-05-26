اليوم: الحرارة في تراجع



تتواصل اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، الأجواء الربيعية رغم بعض التغييرات المتوقعة مقارنة بالاستقرار الكلى الذي ميز الأمس، حيث تُخفي فترة ما بعد الظهر نشاطا منتظرا لبعض الخلايا الرعدية بمرتفعات القصرين وقد ترافقها امطار محلية.

تكون الرياح معتدلة عموما وقد تنشط نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي الشرقي.

الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 28 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بتوزر وقبلي.

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