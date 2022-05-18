اليوم: الحرارة في مستويات صيفية

اخر تحديث : 18/05/2022

طقس حرارة

تتواصل اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، الأجواء على الوتيرة نفسها التي ميزت الفترات السابقة.
الحرارة في مستويات صيفية لتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 32 و38 ببقية الجهات.
كما من المتوقع ظهور تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بعد الظهر بالمرتفعات، مع سحب قليلة ببقية المناطق.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، اما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.


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