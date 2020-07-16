اليوم الخميس: إيداع عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان

أكد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه سيتم اليوم الخميس إيداع عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بمكتب الضبط، بعد أن تم تجميع 73 امضاء مطلوبا لتقديم هذه العريضة.

وتتضمن العريضة امضاءات نواب كل من الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس وعدد من نواب الكتلة الوطنية ومستقلين .

وقال العجبوني إن تجميع الإمضاءات متواصل كما ان هذه العريضة لا تتضمن امضاءات نواب كتلة الدستوري الحر.

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