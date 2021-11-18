اليوم السابع للتلقيح المفتوح: الفئات المعنية

تنظم وزارة الصحة « اليوم السابع لعمليات التلقيح المفتوح » يوم الأحد 21 نوفمبر الحالي، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

وسيتم خلال هذا اليوم المفتوح، إجراء عمليات التلقيح لفائدة الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وذلك سواء لتلقي الجرعة الأولى أو لتلقي الجرعة الثانية.

وسيشمل تلقي الجرعة الأولى، المسجلين على منظومة « ايفاكس » أو غير المسجلين، مع إمكانية اختيار اللقاح للراغبين في تلقيه ضمن اللقاحات المتوفرة.

أما تلقي الجرعة الثانية، فسيشمل الأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم السابقة لتلقي الجرعة الثانية، أو الذين لم يتلقوا إرساليات قصيرة تدعوهم لتلقي الجرعة الثانية، وذلك شرط مرور شهر على تلقيهم الجرعة الأولى.